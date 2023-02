Pomysł Lewicy ws. Czarnka. Reakcja Tomczyka z KO

Czy dotacje z ministerstw dla organizacji związanych z PiS mają przygotować partię do utraty rządów? - Jest grupa ludzi, która szykuje sobie przyszłość. Jeżeli organizacja, która powinna być społeczna, kupuje z dotacji willę, która przechodzi na jej własność, to nie ma nic z organizacją pożytku publicznego. To jest kradzież w biały dzień. W normalnym kraju każdy normalny człowiek mógłby iść do prokuratury i powiedzieć, by sprawdzono ten konkurs. Czy można tak zrobić w prokuraturze? Nie można iść dziś do prokuratury i liczyć, że rozliczy polityka PiS-u - mówił Cezary Tomczyk w programie "Tłit". Jak Koalicja Obywatelska zareaguje na wniosek Lewicy o wotum nieufności dla ministra Przemysława Czarnka? - To zawsze dobra instytucja, by unaocznić pewne rzeczy. Najważniejsze jest, by ludzie wyciągnęli wnioski - powiedział polityk. O czym będzie rozmawiać wieczorem klub KO? - Kwestia pewnie przyszłych koalicji, aktywności i kampanii wyborczej - mówił.