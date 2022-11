Pompatyczne oświadczenia biskupów nie zatrzymają rewizji oceny Jana Pawła II [OPINIA]

Czytamy na przykład, że owszem w Kościele dominowała skłonność do "minimalizowania prawa karnego", jeśli chodzi o przestępstwo pedofilii - co tłumacząc z kościelnego na Polski znaczy tyle, że sprawy przestępstw seksualnych starano się załatwiać wewnętrznie, bez angażowania organów państwa. Wynikało to jednak z tego, że "nie uświadamiano sobie […] tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii". Czy biskupi sugerują, że to "ruchy na rzecz legalizacji pedofilii" zamieszały Kościołowi w głowie i utrudniły mu właściwą ocenę przestępstw seksualnych duchownych popełnianych na dzieciach? Całkowite oderwanie tej tezy od rzeczywistości nie wymaga chyba komentarza.