Wniosek o postępowanie ws. arcybiskupa Juliusza Paetza. Złożono go jeszcze za życia duchownego

Ks. Marcin Węcławski chce wszczęcia postępowania kanonicznego ws. byłego metropolity poznańskiego. Wniosek trafił kilka miesięcy temu do kurii. Zawiadomienie kierowane było do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Arcybiskup Juliusz Paetz to były metropolita poznański. Ze stanowiska zrezygnował po tym, jak pojawiły się oskarżenia o molestowanie kleryków w jednym z seminariów duchownych. Były hierarcha nie przyznał się do zarzutów. Dostał zakaz udzielania święceń i bierzmowania oraz przewodniczenia kościelnym uroczystościom. Zmarł w połowie listopada w wieku 84 lat.

Do poznańskiej kurii trafił wniosek o wszczęcia postępowania kanonicznego wobec abpa Paetza - podaje gloswielkopolski.pl. Pismo w tej sprawie złożył ks. Marcin Węcławski. Stało się to na podstawie listu papieskiego opublikowanego przez Franciszka w marcu br. Ojciec Święty wzywał duchownych, którzy posiadają wiedzę o nadużyciach seksualnych, aby powiadomili miejscowego biskupa.

Zawiadomienie miało zostać złożone do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wiosną tego roku. Stało się to więc jeszcze za życia abpa Paetza. Kuria nie chciała wprost odpowiedzieć na pytanie, czy pismo wpłynęło. "Dochodzenie zgodnie z prawem kanonicznym może prowadzić tylko prokuratura. Z kolei prawo polskie wymaga przekazania sprawy wymiarowi sprawiedliwości" - przekazano. Jeśli postępowanie jest prowadzone, to najprawdopodobniej zostanie umorzone ze względu na śmierć byłego metropolity.