Pomoc suszowa 2022. Wnioski tylko do 15 listopada. Aplikacja nie działa

Wskazane pisma można znaleźć w stworzonej do tego celu, rządowej aplikacji suszowej dla rolników. Ta, według zgłoszeń osób zainteresowanych od dłuższego czasu nie działa poprawnie. Utrudnione jest zarówno logowanie się do panelu, jak i możliwość generowania potrzebnych dokumentów. W związku z trudnościami napotkanymi przez rolników, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych złożył do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o wydłużenie terminu składania podań o pomoc suszową do 30 listopada 2022 roku.