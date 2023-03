Pomaska o TVP: nagonka na ofiary

Prawo i Sprawiedliwość oraz TVP uderzają w Platformę Obywatelską po śmierci syna jednej z posłanek PO. Wcześniej Radio Szczecin ujawniło, że nastolatek był ofiarą pedofila. Jakie działania może podjąć PO? - Myślę, że każda ze stron, która będzie uprawniona do działań, podejmie je. Telewizja Polska w dniu pogrzebu urządzała nagonkę na polityków PO. Nawet gdy posłanka Filiks napisała jak było, ona, ofiara tej sytuacji, matka dziecka, które nie żyje, to TVP nadal powielała kłamstwa. To się nie mieści w głowie - komentowała w programie "Tłit" posłanka PO Agnieszka Pomaska. - Wiemy, w czyich rękach jest prokuratura i nie widzę jej szczególnych działań. Oczekiwałabym przeprosin. Telewizja utrzymywana z abonamentu i 3 mld rocznie urządza nagonkę na ofiary. Powinna pełnić misję, a staję się oprawcą wobec ofiar i dokłada bólu matce, która straciła dziecko. Program Cela Plus będzie dotyczył każdego, kto złamał prawo. Chciałabym wiedzieć, kto wyniósł informacje z tego niejawnego procesu. Nie mam wątpliwości, że za tragedię odpowiadają też funkcjonariusze tej tzw. telewizji publicznej - dodała.