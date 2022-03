Polskie myśliwce dla Ukrainy? Gen. Drewniak: to nie jest decyzja Polski

Na czym będzie polegało zaangażowanie sił NATO w wojnę na Ukrainie? - Aby wspomóc lotnictwo Ukrainy, można im przekazać samoloty, które oni też dobrze znają, czyli MiG-29. Ma je dziś Polska, Słowacja i Bułgaria - mówił w programie specjalnym WP gen. Tomasz Drewniak. Co oznaczałoby przekazanie tych maszyn? - W praktyce wyglądałoby to tak, że piloci ukraińscy przylecą do Polski. Na maszynach zrobi się kilka poprawek technicznych, czyli wymontuje wyposażenie, które jest tylko na NATO. Piloci zostaną przeszkoleni najpierw teoretycznie, a potem odbyliby 2-3 loty. Barwy oczywiście się przemaluje - dodał.