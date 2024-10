Polskie MSZ zapewnia. Fala migracji z Niemiec nie zagraża Polsce

- Nie ma powodów do obaw, że 40 tysięcy migrantów zostanie przysłanych do Polski - stwierdził rzecznik MSZ Paweł Wroński, odnosząc się do doniesień dotyczących cudzoziemców zawracanych z Niemiec. Według jego zapewnień resort nie dopuści do zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju.