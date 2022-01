Polski Ład. Tego się w biurach poselskich nie spodziewano

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego tygodnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że będą przygotowane modyfikacje do podatkowych zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem. - Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów, którzy otrzymują do 12,8 tys. zł miesięcznie. Podobnie będzie ze zleceniobiorcami, ale także np. z nauczycielami akademickimi, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodu – do pensji 12,8 tys. zł nie będzie straty. Każdy, kto tyle zarabia, zyska lub nie straci – powiedział premier.