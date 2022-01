Polski Ład. Posłowie PiS: Mamy problem, ludzie zgłaszają się do naszych biur

- Jako posłowie widzimy, że jest problem. Kontaktujemy się z wyborcami, ludzie zgłaszają się do naszych biur. Błędy komunikacyjne przy wdrażaniu nowych rozwiązań podatkowych są oczywiste. Zabrakło kampanii i programów informacyjnych. Pod koniec roku powinniśmy dotrzeć z informacją do opinii publicznej. To powinien być obowiązek Telewizji Publicznej, a także przedstawicieli administracji rządowej i podatkowej – mówi Polaczek.