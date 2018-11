Polski kościół chce oczyszczenia. „Nie będzie zamiatania nadużyć seksualnych księży pod dywan”

- Nie wyobrażam sobie, aby "miało jeszcze miejsce takie zamiatanie pod dywan, jakie poznajemy powoli z różnych krajów” – powiedział jezuita Adam Żak, odnosząc się do tematu molestowania seksualnego nieletnich przez księży w Polsce. Dane na temat skali problemu mają być zgromadzone przez biskupów do końca listopada.

- Dane zostaną zebrane z każdej diecezji, a ich opracowanie i opublikowanie zostanie powierzone wyspecjalizowanemu ośrodkowi statystycznemu. Informacje mają zostać zebrane do końca listopada, ale niewykluczone, że nie wszystkie diecezje zdążą wywiązać się z tego zadania na czas. Potem trzeba paru miesięcy, by je opracować. Myślę zatem, że mniej więcej w pierwszej połowie przyszłego roku takie opracowanie powstanie - mówił o. Adam Żak na spotkaniu na spotkaniu z rzecznikami posczególnych diecezji w Warszawie.

Jego zdaniem, nagłaśniane często przypadki przenoszenia duchownych , jako jedynej metody reakcji na ujawniony przypadek nadużyć ze strony tegoż duchownego, dziś już nie mogą mieć miejsca. - Byłoby to szkodliwe i dla ofiar, i dla samego Kościoła. Nie ma wątpliwości, że dziś jest to polityka przejrzystości, która zawsze musi być skoordynowana z innymi wartościami, przede wszystkim z dobrem osób – zaznaczył o. Żak, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

W tym samym czasie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania programu prewencji wobec wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. - Wydarzyło się zbyt wiele rzeczy, by nadal miało być tak, jak było do tej pory. Jedną rzeczą jest to, by zmierzyć się ze wszystkimi dotychczasowymi nadużyciami z naszej strony, a drugą równie ważną, a może ważniejszą jest to, by stworzyć rzeczywisty i konkretny system prewencji obejmujący szeroko pojętą rzeczywistość Kościoła. - mówił na otwarciu szkolenia metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.