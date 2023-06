Polski klub wspomina swojego piłkarza. Zginął na wojnie w Ukrainie

Jak opisuje klub, Mykola "był bardzo miłym, grzecznym i pomocnym chłopakiem, nie było osoby która go znała i nie czułaby do niego sympatii". "Gdy wychodził na boisko, walczył do ostatnich sił, by dać, swojej drużynie zwycięstwo i gdy przyszło do walki o wolność swojego kraju poświęcił to co może mieć człowiek w tak młodym wieku - poświęcił własne życie" - czytamy we wpisie na stronie klubu na Facebooku.