Polski kardynał zastąpi Franciszka? Ks. Prusak o konkurencji

Polski kardynał Konrad Krajewski jest typowany przez niektórych watykanistów na kandydata na kolejnego papieża po Franciszku. O szanse polskiego hierarchy pytała Agnieszka Kopacz-Domańska w programie "Newsroom WP". - Cieszę się, że o polskim kardynale i bliskim współpracowniku papieża Franciszka są takie dobre opinie. Myślę jednak, że to tworzenie pewnego kandydata i jego sylwetki niż jego rzeczywista ocena szans na konklawe - stwierdził jezuita ks. Jacek Prusak. - Pamiętajmy, że to Polak. Niedawno na tronie papieskim był już Polak, który był na nim bardzo długo. Oczekiwanie, że w całym Kościele powszechnym nie ma lepszych kandydatów od Polaków, to najwyżej polska duma lub polska ignorancja. Doceniam kardynała Krajewskiego, ale on ma równie silnych, jeśli nie silniejszych, konkurentów w gronie kardynałów. Z kardynałów, których mianował papież Franciszek albo kardynał Tagle (kardynał z Filipin - red.), którego mianował Benedykt XVI. Nazywa się go Franciszkiem Azji. Ma głębsze wykształcenie teologiczne, jest młodszy i bardziej energiczny - dodał duchowny.

