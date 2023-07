Polski generał pod lupą NIK. Ważą się jego losy

Wszystko w rękach NIK

Od tego, co ostatecznie znajdzie się w raporcie NIK, może zależeć przyszłość gen Piotrowskiego. Jeśli pojawi się zalecenie, by odsunąć go od pełnionej funkcji, wówczas Marian Banaś, prezes Izby będzie miał prawo wydać ocenę "niezasadności zajmowania stanowiska" przez daną osobę. To z kolei może być podstawą do tego, by wszcząć postępowanie dyscyplinarne czy odwołać pracownika z zajmowanej funkcji. I choć NIK nie ma mocy prawnej, by pozbawić kogoś stanowiska, to jej rekomendacja może wpłynąć na decyzję szefa MON i prezydenta RP.