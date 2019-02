Polska żyje powrotem Tuska na wybory prezydenckie. Wiemy, czy emocjonują się tym w Brukseli

– Trzymam za to kciuki – mówi Ewa Kopacz pytana o ewentualny start Donalda Tuska w wyborach prezydenckich w 2020 r. Politycy PO wyczekują byłego premiera i liczą, że zastąpi Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim. W Parlamencie Europejskim europosłowie myślą podobnie: Tusk wróci i powalczy z Dudą.

– W Brukseli rozmawia się na ten temat, oczywiście. Tusk to w końcu szef jednej z najważniejszych instytucji tutaj. Ale na mój nos wróci do Polski.

Tusk nie rozpala umysłów

Co ostatecznie zrobi były premier, wie tylko on sam, ale zdaniem naszych rozmówców z PO – również znajomych Tuska – wróci on do kraju właśnie na wybory prezydenckie.