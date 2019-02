Trzaskowski wzywa zarząd EPP. Koalicja Europejska szuka wsparcia w walce z PiS u liderów UE

Rafał Trzaskowski zaprosił zarząd Europejskiej Partii Ludowej do Warszawy. Prezydent stolicy tym samym włącza się w kampanię Koalicji Europejskiej pod wodzą Grzegorza Schetyny przed wyborami do europarlamentu. Liderzy opozycji w walce z PiS liczą na wsparcie najpotężniejszych polityków zachodnich, w tym Donalda Tuska i Angeli Merkel.

Ale nie ma co się łudzić – spotkanie zarządu EPP w stolicy to także doskonała okazja dla liderów polskiej opozycji, by pokazać się z politykami zachodnimi i wysłać sygnał do wyborców: jesteśmy w największej frakcji w europarlamencie i tylko my możemy realnie coś dla Polski w PE załatwić.