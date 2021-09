Polska zapłaci karę za Turów? "Uważam, że nie powinniśmy"

Czy polski rząd zapłaci karę za niezastosowanie się do decyzji UE, dotyczącej zamknięcia kopalni w Turowie? O to m.in. w piątkowym programie "Newsroom" WP pytany był poseł PiS Marek Suski. Gość WP nie był jednak skory do zdradzania szczegółów planu, jaki rząd opracował w tej sytuacji. Pytany o to, czy Polska rzeczywiście zapłaci wymierzoną karę, odparł: - To jest pytanie do rządu. Ja uważam, że nie powinniśmy - stwierdził. Dopytywany z kolei o to, co zamierza zrobić rząd, gdy dotacje z Unii Europejskiej zostaną nam zabrane na poczet sankcji, odpowiedział, że "też mamy pewne możliwości działania". Nie chciał jednak wyjawić, jakie to rozwiązania. - Te środki może stosować rząd, nie poseł - dodał. - Nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział. Wyjdzie to w praktyce - oznajmił. - Tak, jak powiedziałem, to jest decyzja rządu. Ja nie będę wychodził przed szereg - skwitował poseł PiS.