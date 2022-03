Polska zamknie granicę z Białorusią? Jest komentarz rzecznika rządu

- Ukraina prowadzi z polskim rządem negocjacje w sprawie zamknięcia granicy między Polską a Białorusią - oświadczył ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Jego słowa komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu Piotr Müller. Przyznał, że takie postulaty się pojawiają. - My chcieliśmy te sankcje przyjąć na poziomie unijnym, nawet wspólnie wystąpiliśmy z listem z krajami bałtyckimi. Tylko problem jest tu dużo trudniejszy niż w innych sytuacjach, bo dotyczy też transportu towarów europejskich. (…) To zaburza cały rynek wewnętrzny UE i mogłoby wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Polski. Dlatego chcemy, żeby to była sankcja unijna - tłumaczył rzecznik rządu. Jak przekazał, jest wniosek, by na kolejnej Radzie Europejskiej takie sankcje przyjąć i polski rząd "będzie się tego domagać". Müller odniósł się też do wypowiedzi marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego ws. blokady TIR-ów jadących do Białorusi i Rosji.