Polska zainteresowana "przejęciem" części Ukrainy? Kłamstwa rosyjskiej propagandy

Kywa oskarżył Kijów i Warszawę o prowadzenie "wspólnych przygotowań do aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę". W sformułowanych na Telegramie oskarżeniach Kywa zarzucił władzom w Kijowie dążenie do utworzenia nowego państwa ukraińskiego ze stolicą we Lwowie, a następnie do "zorganizowania referendum w celu włączenia tego państwa do Polski".