Polska z nową rolą. "Od tego zależy nasze bezpieczeństwo"

Czy Polska mogłaby się znaleźć w gronie państw, które byłyby gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją? - Z punktu widzenia Ukrainy oraz relacji polsko-ukraińskich to dobry pomysł. Oczywiście trzeba poznać szczegóły, dowiedzieć się co ma być gwarantowane i w jaki sposób - powiedział w programie "Tłit" WP były prezydent Bronisław Komorowski, podkreślając, że musi być to gwarancja na miarę naszych możliwości. Dodał, że to właśnie Polsce powinno najbardziej zależeć na niepodległości Ukrainy, bo "od tej niepodległości zależy także i nasze bezpieczeństwo". Były prezydent skomentował także działania Francji ws. Ukrainy, które w dużej mierze rozbijają się o zbliżającą kampanię wyborczą.