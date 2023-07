Morawiecki odpowiada Putinowi. Zdecydowany ruch

Stwierdził, że ma to być "rzekomo" zapewnienie bezpieczeństwa zachodowi Ukrainy, ale "w rzeczywistości" ma się to skończyć "okupacją tych terytoriów". - Perspektywa jest oczywista, jeśli polskie jednostki wejdą np. do Lwowa lub na inne tereny Ukrainy, to tam pozostaną. Na zawsze - przekonywał.