Girkin aresztowany. Awantura przed moskiewskim sądem

Moskiewski sąd aresztował do 18 września Igora Girkina-Striełkowa. To były funkcjonariusz FSB, który po rozpoczęciu przez Rosję wojny w ukraińskim Donbasie w 2014 roku dowodził tam prorosyjskimi siłami separatystów. Został oskarżony o publiczne nawoływanie do prowadzenia działalności ekstremistycznej w internecie. Przed sądem doszło do awantury.