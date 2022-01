Polska wyjdzie z UE? "Najgorsze, co można sobie wyobrazić"

Podczas Debaty Geopolitycznej Wirtualnej Polski Patrycjusz Wyżga zapytał zebranych w studiu ekspertów czy w 2022 roku bardziej realny stanie się scenariusz, w którym Polska wychodzi z Unii Europejskiej. - Jeśliby doszło do przesilenia, czegoś poważniejszego na terenie Ukrainy, rola Polski automatycznie gwałtownie rośnie. I wtedy nie będzie w ogóle mowy (o Polexicie - red.), bo jesteśmy państwem buforowym - ocenił politolog, prof. Bogdan Góralczyk. Przypomniał, że z tego samego względu Polska odegrała ważną rolę podczas ostatniego kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Jak dodał ekspert, wyjście Polski z UE "to byłoby najgorsze, co można sobie wyobrazić". Podobnego zdania był wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Przypomniał, że obecnie Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw w Europie. - Zdajemy sobie sprawę z wielu dobrodziejstw, jakie niesie dziś ze sobą nasze członkostwo we Wspólnocie - dodał. Konończuk podkreślił, że Unia Europejska to dziś bardzo ważna "gwarancja naszego bezpieczeństwa ekonomicznego".