Polska wycofa się z Europejskiego Planu Odbudowy? Sikorski wzburzony. Dosadne porównanie

Jeżeli Polska nie otrzyma do marca opinii do Krajowego Planu Odbudowy od Komisji Europejskiej, może wycofać się z Europejskiego Planu Odbudowy - zasugerował europoseł PiS Adam Bielan. Jego słowa komentował w programie "Newsroom" WP europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ Radosław Sikorski. - W latach 40. komuna pozbawiła nas planu Marshalla, planu odbudowy Europy po zniszczeniach wojennych, a teraz PiS pozbawia nas planu odbudowy po zniszczeniach pandemicznych. W imię czego? W imie tego, żeby Ziobro miał kilku posłusznych sędziów. Uważam, że to zbyt duża cena - stwierdził. - Te dziesiątki miliardów euro są potrzebne polskiej gospodarce, polskim obywatelom. PiS będzie miał olbrzymią winę, jeśli dopuści do utraty przez Polskę tych pieniędzy - dodał Sikorski.