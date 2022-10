Polska wieś to kobiety - aktywne, świadome, zaangażowane. Ambasadorki polskiej wsi zrzeszone w Kołach Gospodyń wiejskich mogą otrzymać wsparcie finansowe

Dziś w Polsce funkcjonuje kilkanaście tysięcy Kół, które łączą różne pokolenia kobiet. Tworzą je zarówno seniorki, które poszukują aktywizacji na emeryturze, jak również młode mamy, studentki, kobiety na co dzień bardzo aktywne zawodowo. To co je łączy to ogromna energia i chęć do działania, również na rzecz lokalnych społeczności i promocji kuchni regionu. Wystarczy wejść na stronę wybranego Koła lub na ich profil w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć, jak wiele organizują wydarzeń, warsztatów, startują w konkursach czy wytwarzają swoje własne produkty i sprzedają je na kiermaszach.