Polska wielkim wygranym Brexitu. "Rekordowy wzrost"

Nigel Farage, główny orędownik brexitu, przyznał, że wspomniany proces "się nie udał". W wywiadzie dla BBC ocenił, że politycy "nie wykorzystali szans", jakie przyniosło opuszczenie Unii Europejskiej. Jak podkreślał w programie "Newsroom" Michael Dembiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, choć Brytyjczycy już w większości mówią o błędzie w kontekście brexitu, to Polska jest krajem, który na nim skorzystał gospodarczo. - W pierwszym kwartale tego rok padł absolutny rekord polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Tego jeszcze nie widzieliśmy - mówił, podkreślając, że problem może stanowić zaostrzenie przepisów handlowych zaplanowanych na październik. Jak jednakzauważał Artur Kieruzal, korespondent Radia 357 w Londynie, skalę pobrexitowych problemów Brytyjczyków - szczególnie tych gospodarczych - najlepiej oddaje fakt, że Londyn ma problem z zatrudnieniem na granicy kontrolerów, dlatego intensywnie szuka ich m.in. wśród Polaków. - Nie wiadomo czy to się uda. Trwa szeroko zakrojona akcja (...). M.in. takie problemy spowodowały gigantyczny wzrost cen w kraju - podkreślał.