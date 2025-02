Polska powinna wystawić Ukrainie rachunek? "Głosy posłów PiS"

Nie milkną echa umowy, jaką ludzie Donalda Trumpa mieli przedstawić Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dokument miał dawać Amerykanom prawa do 50 proc. ukraińskich złóż metali ziem rzadkich. Propozycja ta miała być formą spłaty za pomoc wojskową udzieloną Kijowowi. - Są nawet takie głosy, że my powinnyśmy na tym trupie Ukrainy wytargować jakiś ochłap, są głosy posłów PiS, że my też powinniśmy się domagać zwrotu kosztów naszej pomocy. To według mnie skandaliczne – powiedział w programie "Newsroom WP" były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Według niego opowiadając się ws. Ukrainy po stronie Donalda Trumpa, Polska popełnia błąd. - Wygląda na to, że siła jest po stronie USA, Polski, Węgier i Rosji. Natomiast morale jest po stronie Unii Europejskiej. My niestety jesteśmy po złej stronie (…). Nawet jeżeli Europa przegra, no to jednak zachowa pewną godność (…). Uważam, że robimy źle. Dostarczamy innym argumentów, że zdradziliśmy UE i Ukrainę w tak trudnej chwili - podkreślił Czaputowicz.

Rozwiń