Polska pomogła uchodźcom. Wydała na to milion złotych

Prawie 200 ton żywności, środki higieniczne i przybory szkolne warte milion zł zostały przekazane do obozów dla uchodźców w Grecji. O projekcie poinformowała Beata Kempa. Pomoc trafi do blisko 20 tys. osób.

Do obozów dla uchodźców w Salonikach, Atenach, Zakynthos, Verii, Orestiadzie, Aleksandropolu i Katerini trafi blisko 200 ton paczek zawierających żywność, środki higieniczne i przybory szkolne dla najmłodszych. Jak podaje na swojej stronie internetowej PAP pomoc trafi do najuboższych, najbardziej potrzebujących osób i obejmie ok. 4 tys. rodzin, czyli 20 tys. osób.