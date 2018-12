ONZ przyjęło pakt ws. uchodźców. Tylko dwa głosy przeciw

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w poniedziałek niewiążący pakt przewidujący zwiększone wsparcie dla krajów, w których mieszka większość z ponad 25 milionów uchodźców na świecie. Umowa została przyjęta zdecydowaną większością głosów - przeciwko porozumieniu były tylko USA i Węgry.

Globalnego Paktu ws. Uchodźców nie poparły również Republika Dominikańska, Erytrea i Libia, które wstrzymały się od głosu. Umowa "wzmacnia wspólną odpowiedzialność za pomoc tym, którzy zmuszeni są do ucieczki ze swoich krajów z powodu konfliktów bądź prześladowań".

"Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło historyczny pakt ws. uchodźców. To największy wysiłek, by szeroko podzielić obowiązki wobec uchodźców, których byłem świadkiem w ciągu 34 lat pracy" - napisał na Twitterze wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców Filippo Grandi.