Polska podzielona na pół. Nadciągają zmiany w pogodzie

W środę pogoda znacznie się zmieni. - Czeka nas więcej słońca - zapowiada Pruchniewicz. Ale to będzie wiązało się ze znacznym spadkiem temperatur. - Na wschodzie w czwartek i piątek temperatura w nocy spadnie nawet do -10 st. C. W górach będzie nawet -12. Na pozostałym obszarze - 8 - wymienia synoptyk.