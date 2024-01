Jednak to nie koniec. Kolejna duża zmiana w pogodzie

Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, około 0 st. C w centrum, do około 3 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, porywisty, na zachodzie i w centrum w porywach do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h. Na wschodzie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 75 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.