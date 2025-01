Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Zimno, mokro i pochmurnie

W czwartek w całym kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami możemy mieć do czynienia ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Na południowym wschodzie lokalnie marznące opady powodujące gołoledź, a w górach śnieg . Możliwe są też mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od -2 st. C w obszarach podgórskich, około 3 st. C w centrum, do 5 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich.