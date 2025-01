Śnieg, deszcz, gołoledź i niekorzystny biomet. Są ostrzeżenia

W środę w kraju zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na północy kraju. Prognozowane opady deszczu i mżawki, a południu i południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem i opady marznące, powodujące gołoledź . W górach opady śniegu . Na termometrach maksymalnie od -3 stopni Celsjusza do 3 st. C, na Wybrzeżu do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

W czwartek synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Miejscami we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Lokalnie opady marznące, powodujące gołoledź, a w górach opady śniegu. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie i 6 st. C nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich, około -1 st. C. Wiatr słaby, na północy umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.