WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Donald Trump + 2 newsroomryszard schnepf oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Polska niewolnikiem Donalda Trumpa? Były ambasador w USA odpowiada - Stany Zjednoczone są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Brakuje tu jednak poszanowania naszych interesów, tego, że jesteśmy prawdziwym... Rozwiń Zbliżają się cały czas do Stanów Z … Rozwiń Transkrypcja: Zbliżają się cały czas do Stanów Zjednoczonych deklarujący wielką A z drugiej strony nie za bardzo staje Takim trochę niewolnikami jak chodzi Ognisko i ze stanami kosztem na przykład sojuszników Czy Stany Zjednoczone są bez wątpienia bardzo ważne są kluczowym partnerem sojusznikiem dla naszego bez Co to jest niepodważalne NATO Jeszcze w tym wszystkim jest To znaczy jak te relacje mają się układać tej brakuje Pewnego poszanowania Naszych interesów tego że jesteśmy prawdziwymi A nie wyłącznie kontrahentem jak czasami się wydaje Więc chociaż Angażując się w Conference Możemy tak przykro Luty ubiegłego A więc zaangażowali śmy się pokazuje Że jesteśmy Po jednej stronie Jesteśmy organizatorem konferencji na którą Iran nie był zaproś Gdzie doszło do próby budowania jakieś koalicjant irańskiej a więc staliśmy się podmiotem uczestniczący w pewnej rozl Na Bliskim Możemy oczekiwać że Stany Oczywiście będą Uważały nazwa soli szynkę uprzedzą niektórych wydarzy Będą trwały również o bezpieczeństwo naszych żołnierzy Naszych obywateli czas Zapominamy o tym nie mówimy rząd nie wspominał o tym że tam jest bardzo dużo mały To są urodziny Polski Kto to są dzieci też Oni tam żyją Bezpieczeństwo jest nara Powinniśmy od Ale czasem dochodzi w takiej sytuacji że niby minister spraw zagranicznych na Mówi że on jeszcze nie wie co o tym myśli bo on Żeby powiedziały tam I wtedy on też wyrazi Nie wiem to najlepiej jest Nie to nie brzmi najlepiej ale to jest takie pójście na łatwiznę trochę bo trzeba się Wyślij Trzeba mieć dobry Resort Który generuje Nie jest wyłącznie Odtwórca są jakieś tam Czy premier morawiecki w wywiadzie dla Diverse krytykujący Francję i Niemcy za to Nie dosypują tyle ile powinny Nana Army Osłabiają trochę nad Francja daje dużo Jeśli o to chodzi więc te pretensja Uzasadniona Niemcy rzeczywiście mają troszeczkę inny profil wydatkowania Dają bardzo dużo na pomoc rozy Co to znaczy To jest pomyśl Sposób żeby wkładać pieniądze gdzieś tam w Afryce czy na Bliskim Wschodzie w Który z których ludzie uciekają po to żebyś tam zatrzymać W tym pewna filozofia nie wszystko można rozwiązać armatami nie wszystko Rozwiązać rak To jest kwestia pewnego wydarzeń wydarzenia ale bez Niemcy mogłyby się trochę więcej angażować Jeżeli chcą odgrywa Ważną rolę ale To jest rola Polski Żeby zwracać uwagę Mnie się wydaje że wystarczy że Donald Trump wystarczająco mocno Różnych rozmowy jak Podkreśl No Poparcia ze strony Wielki Europejski no właśnie Świat w rękach Donalda To jest gwarancją bezpieczeństwa Przecież sobie tak Wojna I to jeszcze świadczy o tym że jesteśmy zaniepokojeni że Dopuszczamy taką możliwość że dojdzie do Który dosięgnie również No chodzi bo przez to że Iran posiada Ponad 2 i pół Ile kilometrów zasięgu a więc obejmują również Połowę Pewnie do tego Nie dojdzie Chciałam tutaj uspokajające Ale z naszej strony ze strony Ze strony naszych Muszę iść być Które przynajmniej blokują nas w obrębie tej obrony Europejskiej i sojuszu Wydaje się że jesteśmy właśnie odbiorcą 1 Jakiś tam polecenia Uczeń A to nie jest