Polska nie weszłaby dziś do UE? Krótka odpowiedź sędziego Wróbla

Wróbel pytany był również, czy przy obecnym kształcie wymiaru sprawiedliwości Polska weszłaby do Unii Europejskiej. - Nie, mówię z całą świadomością, co tu dalej komentować - stwierdził. - Z takim systemem naruszania zasad niezawisłości i niezależności sądu, z takim systemem, w którym mamy do czynienia z organem konstytucyjnym z nazwy, natomiast jest on wykorzystywany w sposób arogancki przez polityków do bieżącej polityki, mówię tu o Trybunale Konstytucyjnym, to nie - dodał.