Polska nie jest państwem świeckim? Burza po słowach sędziego Macieja Nawackiego

Sędzia Maciej Nawacki, członek nowej KRS i prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, twierdzi, że Polska nie jest państwem świeckim. "Przeczytaj preambułę do Konstytucji nieuku" - napisał na Twitterze, zwracając się w ten sposób do jednej z użytkowniczek. Szybko wytknięto mu jednak, że to on się myli.