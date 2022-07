Polska powinna rozbić plan Putina. "Trzeba działać teraz"

Wojna wywołana przez Putina przyspieszyła procesy, które analitycy zapowiadali od lat. Lawinowo zwiększa się liczba regionów na świecie, które są zagrożone kryzysem żywnościowym. - Kryzys żywnościowy potęguje nie tylko wojna, ale też susza - podkreślił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. - Polska ma bardzo dużo do powiedzenia w wytyczaniu nowych szlaków eksportu ukraińskiego zboża - mówił ekspert, pytany o skutki wojny w Ukrainie dla polskiej gospodarki. Wskazał też, że Ukraina zajmuje wysokie miejsca na liście nie tylko największych eksporterów ziarna, ale też olejów jadalnych. Zdaniem Wyszkowskiego ważne jest więc uruchomienie dodatkowych szlaków kolejowych do polskich portów nad Morzem Bałtyckim. - Wojna w Ukrainie potrwa dłużej niż wszyscy zakładali, a po ewentualnym odcięciu przez Rosjan dostępu do Morza Czarnego dla Ukrainy alternatywą stanie się droga lądowa do portów nad Bałtykiem i Adriatykiem - mówił ekspert, podkreślając konieczność rozwoju infrastruktury kolejowej na trasach z Ukrainy w kierunku wybrzeża bałtyckiego.