Polska i Węgry kontra reszta UE. "Jesteśmy gwałceni"

Jak informuje Politico, dzień po ostatnim szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Granadzie, na którym nie udało się osiągnąć postępów w rozwiązaniu regionalnych kryzysów na Kaukazie Południowym i Bałkanach Zachodnich, doszło do nagłej kłótni dotyczącej migracji. To wydarzenie wywołało niepokój, Hiszpania, będąca gospodarzem, zareagowała na to odwołując planowaną na czwartek konferencję prasową podczas EPC.