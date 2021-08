Polska dziennikarka chce wrócić do Kabulu. MSZ ws. Jagody Grondeckiej

Polska dziennikarka Jagoda Grondecka, pracująca wcześniej w opanowanej przez talibów stolicy Afganistanu, przyleciała do Polski. Jak jednak zapowiada, chce wrócić do Kabulu, aby oddać głos Afgańczykom, przede wszystkim mieszkającym tam kobietom. - Każdy ma prawo wolnego wyboru i sam decyduje o swoim życiu - powiedział w programie "Newsroom WP" Marcin Przydacz, wiceszef polskiej dyplomacji, pytany o oceną planów Grondeckiej. - Jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych mamy komunikat: odradzamy wszelkich podróży do tego kraju - mówił minister. Jagoda Grondecka jest iranistką, komentatorką ds. bliskowschodnich i korespondentką "Krytyki Politycznej". W Kabulu mieszkała od września 2020 r, relacjonując przed wyjazdem, to, co działo się w ogarniętym chaosem Afganistanie. Zaangażowała się też w pomoc w ewakuacji, a teraz przekonuje, że w Kabulu ważna jest obecność zagranicznych dziennikarzy.