Polscy ratownicy pomagają w Bejrucie. "Wygląda to przerażająco"

Polacy dolecieli do Bejrutu w czwartek nad ranem. W misji uczestniczą medycy i ratownicy z psami, łącznie 54 osoby. - Widok jest przerażający. Zniszczone są budynki mieszkalne, w których żyły całe rodziny, biurowce, budynki użyteczności publicznej, trzy szpitale - relacjonuje w rozmowie z WP Agnieszka Nosowska z PCPM.

- Wiele budynków się zawaliło, wiele grozi zawaleniem. Niektóre osoby boją się opuścić swoje domy, mimo że są ruinami, bo to ich jedyny dobytek. Trudno im się pogodzić z tą stratą - mówi.

Gubernator miasta Gubernator Marwan Abboud ze łzami w oczach mówił zagranicznym mediom, że to "narodowa katastrofa". Tuż po wybuchu na miejsce pożaru wysłano 10 strażaków, z którymi utracono kontakt. Tragedię gubernator porównywał do tego, co stało się podczas wojny w Hiroszimie.