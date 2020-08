Wybuch w Bejrucie. Gubernator miasta rozpłakał się na wizji: "to jak Hiroszima i Nagasaki"

- Na początku doszło do pożaru, po którym nastąpiła eksplozja, nie znamy jej przyczyn - mówił tuż po eksplozji gubernator Bejrutu. Dodał, że wcześniej w miejsce pożaru wysłano 10 strażaków, z którymi stracono kontakt. Samą eksplozję przyrównał do tych z 1945 roku przy użyciu bomb atomowych w Japonii.

- Ten wybuch był podobny do tego, co wydarzyło się w Japonii, w Hiroszimie i Nagasaki - przyznał w rozmowie z reporterką Sky News. Marwan Abboud powiedział, że to "narodowa katastrofa, katastrofa dla Libanu". W pewnym momencie polityk zalał się łzami.