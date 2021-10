Polscy biskupi wezwani do Watykanu. Będą dymisje? Ks. Kobyliński komentuje

W poniedziałek w Watykanie rozpoczęła się wizyta ad limina apostolorum polskich biskupów. Jednym z poruszonych tematów ma być kwestia tuszowania pedofilii w polskim Kościele. Czy polscy duchowni zostaną pouczeni w tej sprawie przez papieża Franciszka? - Nie sądzę. To jest takie medialne bicie piany, dolewanie oliwy do ognia - powiedział w programie "Newsroom" WP ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW w Warszawie. Duchowny dodał, że spodziewanie się, iż podczas wizyty dojdzie do dymisji biskupów, jest "kompletnie bezpodstawne". - Będą z pewnością poruszane trudne tematy, natomiast absolutnie nie będzie żadnych dymisji i decyzji personalnych - podkreślił. Biskupi w Watykanie mają też porozmawiać o postępującej laicyzacji młodego pokolenia Polaków.