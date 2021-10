Abp Gądecki w Watykanie: Wszyscy chcemy pozostawać w Europie

- Z jednej strony zakorzeniamy się w to, co dawne, w to co dotyczy grobu św. Piotra, gdzie odprawialiśmy Mszę św., a z drugiej strony w to, co jest nowe, co dokonuje się i domaga się każdego czasu odnowy, to właśnie ten duch, który płynie z Soboru Watykańskiego II - mówił przewodniczący KEP.