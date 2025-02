Polowanie na żołnierzy Putina. Moment zasadzki na konwój Rosjan

Wojna w Ukrainie trwa już trzy lata. Na razie nie ma mowy o zakończeniu walk na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie żołnierzy z 71. Brygady Strzelców, którzy zaczaili się na Rosjan i zaatakowali ich konwój z zaskoczenia. Do zasadzki wykorzystano miny i drony bojowe. W pewnym momencie widać, jak jeden z pojazdów armii Putina staje w miejscu po najechaniu na minę. Następnie dochodzi do uderzenia bezzałogowców. Kilku Rosjan rzuciło się do ucieczki, ale po chwili tuż obok nich eksplodował kolejny dron. Sterowane zdalnie urządzenia są wykorzystywane do precyzyjnego eliminowania celów na polu bitwy. Działania te mają na celu osłabienie przeciwnika, zmniejszenie jego zdolności bojowych i zadanie strat sprzętowych.