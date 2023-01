Polowanie na Rosjan pod Ługańskiem. Magazyny broni i sprzętu zrównane z ziemią

Deszcz rakiet z wyrzutni Grad spadł na Rosjan pod Ługańskiem. Tym razem do sieci trafiło nagranie ze zmasowanego ataku Ukraińców, którzy za pomocą radzieckich wyrzutni rakietowych zlikwidowali rosyjskie cele na froncie. Armia Putina otrzymała rozkaz utrzymania linii frontu, jednak niektórzy żołnierze w panice zostawili sprzęt i rzucili się do ucieczki. Obrońcy Kijowa w kilka minut zrównali z ziemią czołg T-90M czy wozy bojowe BTR-80 i BMP-3. Co więcej, zniszczeniu uległy też magazyny, gdzie Rosjanie trzymali tony ciężkiej amunicji i tak niezbędnego paliwa podczas zimowych misji. To wszystko sprawiło, że kolejne tereny w obwodzie ługańskim zostały odzyskane przez żołnierzy Zełenskiego, spychając tym samym oddziały okupanta bliżej rosyjskiej granicy.