Ukraińcy pokazali, jak polują na Rosjan pod Ługańskiem. Żołnierze z 225. batalionu 127. brygady obrony terytorialnej wyśledzili rosyjski konwój dodatkowej grupy wojskowych, który zmierzał w kierunku frontu w obwodzie ługańskim. Współpraca z lotnictwem pomogła ustalić dokładne współrzędne wrogiego celu i po zajęciu właściwej pozycji nastąpił ostrzał. Nagranie z akcji udostępniła agencja Associated Press. Widać na nim, jak obrońcy Kijowa przygotowują się do ataku. Salwa z czołgu z T-64 wystarczyła na zadanie bolesnych strat Rosjanom. Potwierdzono śmierć czterech okupantów kodem 200, a do tego trzech w wyniku ostrzału zostało ciężko rannych. - Zameldowali, że zniszczona została ciężarówka z personelem, który podjął próbę ewakuacji przed naszym ostrzałem. Czterech ludzi ma kod 200 (zabici), z kolei trzech ma 300 (ranni) - przekazał Agronom, dowódca 127. brygady. Dziennikarze Associated Press przekazali, że broń, której użyto do ataku została na początku wojny przejęta właśnie przez grupę żołnierzy z 127. brygady obrony terytorialnej. Co ciekawe, rok temu, gdy brygada powstała, nie miała żadnego własnego uzbrojenia. Tymczasem dziś sieje postrach wśród Rosjan.