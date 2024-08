"Polowanie na F-16 trwa". Ich zniszczenie byłoby dla Rosji prestiżowe

- Należy liczyć się z tym, że Rosjanie będą chcieli koniecznie je unieszkodliwić. Najłatwiej jest na ziemi. Myśliwce prawdopodobnie będą stacjonowały w głębi kraju i zmuszone będą do częstego zmieniania miejsca bazowania. Rosjanie będą robili wszystko, co możliwe, by te samoloty zniszczyć, zablokować i uniemożliwić ich skuteczne działanie. Cała sztuka to uniknięcie tego ataku, czyli zabezpieczenie lotnisk i wykorzystanie samolotów w głębi terytorium w ramach obrony powietrznej - zaznacza ekspert.