Polka brutalnie zgwałcona w Niemczech? Rodzina prowadzi własne śledztwo

"To on musiał dosypać jej coś do drinka. Mężczyzna mieszka we Wrocławiu w kawalerce, posiada psa rasy amstaf w kolorze ciemny brąz. Facet ma nieprzyjemny wygląd, otyły, twarz okrągła, ciemny zarost, lekko siwe włosy, w wieku około pięćdziesiątki. Jeździ drogim samochodem" - opisywała siostra Marii informując w mediach społecznościowych o jej zaginięciu.