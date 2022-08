"Polityka niezgodna z Ewangelią". Tomasz Terlikowski o słowach papieża Franciszka

"O obiecanej pielgrzymce do Kijowa też nagle zrobiło się cicho za to coraz głośniej mówi się o spotkaniu z Cyrylem w Kazachstanie. Ukraińcy i Ukraina mniej dla niego znaczą, niż Rosja i Rosjanie. Imperium ważniejsze niż naród walczący o wolność. Zła to polityka i zupełnie niezgodna z Ewangelią" - podsumował Tomasz Terlikowski.