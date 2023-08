Polityk PiS zaskoczony. “Powinien peruki robić”

Marek Suski w październikowych wyborach zamierza kandydować z Radomia, jednak mieszkańcy tego miasta są podzieleni co do zasług posła PiS dla regionu. W naszej sondzie oczywiście nie zabrakło pochwał za budowę radomskiego lotniska, ale padły też ostre słowa krytyki, a nawet drwiny - w tym rada, aby jako uzdolniony plastycznie zajął się wyrobem peruk. Szczególną uwagę wzbudziła sprawa jednej z ulic, którą wyremontowano w połowie. - To jest ulica miejska - stwierdził Marek Suski w "Grze o głosy" - wspólnym programie Wirtualnej Polski i Radia ZET, komentując pytania radomian. Polityk PiS dodał, że prezydentem Radomia jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Marek Suski odpowiadał również na pytania w quizie: prawidłowo wskazał liczbę odmian jabłek grójeckich, ministerstw w rządzie PiS czy skalę inflacji, ale pomylił się przy dacie wizyty Jana Pawła II w Radomiu. Widzów i słuchaczy zdziwić mogła odpowiedź na pytanie o skład Trybunału Konstytucyjnego, bo nasz gość stwierdził najpierw, że nie zna nikogo z jego składu (poza Julią Przyłębską), a ostatecznie przyznał, że zna Krystynę Pawłowicz. Jak zaznaczyli prowadzący program Beata Lubecka i Patrycjusz Wyżga, pytania w quizie nie mogły dotyczyć programu PiS, bo do tej pory partia Jarosława Kaczyńskiego nie przedstawiła tego dokumentu. Więcej w materiale wideo.