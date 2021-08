Polityk PiS zadowolony z najnowszego sondażu. "Tusk zmobilizował nasz elektorat"

35 proc. respondentów oddałoby swój głos na Zjednoczoną Prawicę (PiS i Solidarna Polska), 24 proc. na Koalicję Obywatelską, 12 proc. na Polskę 2050 Szymona Hołowni, a 8 proc. na Lewicę - wynika z sondażu IBRIS dla "Wydarzeń" Polsatu. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja z 7-proc. poparciem, natomiast PSL-Koalicja Polska odnotowała wynik poniżej progu wyborczego (4 proc.). Co na to wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS)? Po pierwsze, jest to wzrost dla PiS. Pojawienie się Tuska zmobilizowało nasz elektorat, niezdecydowani zdecydowali się głosować na PiS. Natomiast po stronie opozycji dochodzi do przesunięcia między elektoratami pomiędzy poszczególnymi partiami. Od Hołowni, po Koalicję Obywatelską. Tam nie ma żadnej wartości dodanej, jest tylko konsolidacja w okolicach KO kosztem Hołowni. Natomiast dużą wartością jest mobilizacja naszego elektoratu i przede wszystkim głos niezdecydowanych - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Zwyżka prawie dwuprocentowa w sytuacji okresu wakacyjnego, gdzie rząd najczęściej ma spadek poparcia, a po drugie nie brakuje przeróżnych bardzo dużych wyzwań, z którymi się mierzymy - to jest naprawdę świetny sondaż. On daje nam 211-212 mandatów bez żadnej aktywności kampanijnej, co w przypadku intensywnej kampanii daje nam spokojnie większość - stwierdził Buda.